04 Nisan 2021, Pazar

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Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Başakşehir-Y. Malatyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 32. haftasında Başakşehir ile , Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: , , Ponck, , Cemali, , Youssouf, , , ,

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, , , Semih, , , , Mustafa, Adem, Fofana, Tetteh


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