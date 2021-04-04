04 Nisan 2021, Pazar
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Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Duarte, Cemali, Tolga, Youssouf, Visca, Giuliano, Deniz, Demba Ba
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Issam, Wallace, Semih, Hafez, Acquah, Ahmed, Mustafa, Adem, Fofana, Tetteh
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