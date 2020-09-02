02 Eylül 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Rota Sierra

Rota Sierra
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Transferin hızlı ekibi , ülkesinde America de Cali forması giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı orta saha ’yı gündemine aldı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen 'da çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Son olarak Cueva'ya imza attıran sarı-kırmızılılar, ekiplerinden America de Cali forması giyen orta saha 'yı transfer etmek istiyor. Yeni yönetimi, 29 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyu kiralamak isterken; kulübü bonservisiyle vermek istiyor. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken; Sierra'nın Malatya'ya yeşil ışık yaktığı ifade ediliyor. 2 yıldır Cali'de görev yapan tecrübeli oyuncu, 55 karşılaşmada 9 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu. Yeni Malatyaspor, bu transfer döneminde Murat Akça, Jetmir Topalli, Zuqui, Guido Herrera, Karim Hafez ve Jody Lukoki gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
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