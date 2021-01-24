Yeni Malatyaspor'a Galatasaray maçı öncesi şok! 2 oyuncu kadroda yok
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Yeni Malatyaspor'da, maç öncesinde 2 oyuncunun sakatlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Kulüp, Ertaç Özbir'in 4-6 hafta arasında, Mustafa Eskihellaç'ın ise 1-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Süper Lig'de Galatasaray'la karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir şoku yaşanıyor. Hatayspor maçında omzuna darbe alan deneyimli eldivenin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulüp Doktorumuz Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan oyuncularımız ile ilgili son durumu aktardı.
Hatayspor maçında sakatlanan Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç ile ilgili bilgi veren Ayaz, "Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir.
Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında Grade-1 gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerine yer verdi.
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