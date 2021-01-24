24 Ocak 2021, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'a Galatasaray maçı öncesi şok! 2 oyuncu kadroda yok

G.Saray maçı öncesi şok! 2 oyuncu kadroda yok
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında 'ı ağırlayacak 'da, maç öncesinde 2 oyuncunun sakatlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Kulüp, 'in 4-6 hafta arasında, 'ın ise 1-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

'de 'la karşı karşıya gelecek olan 'da kaleci şoku yaşanıyor. Hatayspor maçında omzuna darbe alan deneyimli eldivenin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüp Doktorumuz Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan oyuncularımız ile ilgili son durumu aktardı.

Hatayspor maçında sakatlanan Ertaç Özbir ve ile ilgili bilgi veren Ayaz, "Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir.

Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında Grade-1 gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerine yer verdi.

Aslan kritik sınavda! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Saat kaçta ve hangi kanalda?
G.Saray ile Yeni Malatyaspor 7. kez karşılaşacak! G.Saray ile Yeni Malatyaspor 7. kez karşılaşacak!
Yeni Malatyaspor'da G.Saray maçı öncesi kriz! Yeni Malatyaspor'da G.Saray maçı öncesi kriz!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör