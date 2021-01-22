22 Ocak 2021, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı

Yeni Malatyaspor'da kriz! Futbolcular...
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

ekiplerinden 'da flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir ödemelerini alamayan futbolcular planlanan saatte antrenmana çıkmadı.

ekiplerinden 'da futbolcuların, kulüp tarafından alacakları ödenmediği için bugün planlanan saatte idmana çıkmadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, ligin 21'inci haftasında pazar günü ise 'ı konuk edecek.

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da futbolcuların, kulüpten yapılması gereken ödeme gerçekleşmediği için yönetimi boykot ettikleri ve bugün belirlenen saatte idmana çıkmadıkları öğrenildi.

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