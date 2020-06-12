"Şehre borcumuz var"

Yeni Malatyaspor'un hocası Hikmet Karaman, "Geçmişte şu oldu, bu oldu gibi şeyleri konuşmaya hiç gerek yok. Futbolculara empoze ettiğimiz en önemli olay 'şehre borcunuz var' oldu" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor'un hocası Hikmet Karaman, "Geçmişte şu oldu, bu oldu gibi şeyleri konuşmaya hiç gerek yok. Futbolculara empoze ettiğimiz en önemli olay 'şehre borcunuz var' oldu" şeklinde konuştu.

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