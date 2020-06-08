08 Haziran 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Malatya’da hedef 3 puan

Malatya’da hedef 3 puan
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.06.2020

Devre arasında bazı futbolcular ile yolların ayrılması ve sık sık yapılan teknik adam değişiklikleriyle başarısız bir döneme giren , kalan 8 maçta tabloyu tersine döndürmeyi planlıyor.

Devre arasında bazı futbolcular ile yolların ayrılması ve sık sık yapılan teknik adam değişiklikleriyle başarısız bir döneme giren , kalan 8 maçta tabloyu tersine döndürmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Kasımpaşa müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Son 11 maçta 3 puana hasret kalan sarı-kırmızılar, Süper Lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza attı. 8 maçtan en az 12 puan çıkarmayı hedefleyen futbolcular, yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Malatya’nın fikstür güveni Malatya’nın fikstür güveni
Ömer Gevrek son yolculuğuna uğurlandı Ömer Gevrek son yolculuğuna uğurlandı
Adil Gevrek'in acı günü! Adil Gevrek'in acı günü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör