15 Ocak 2021, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Malatya’da Mehmet Ekici sesleri!

Malatya’da Mehmet Ekici sesleri!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

ekiplerinden , 'ye talip oldu. ’den ayrılan 30 yaşındaki yıldızla söz kesen , kısa sürede imzayı da attıracak.

'den ayrıldıktan sonra bir süredir ile idmanlara çıkan , 'e dönüyor. Fotomaç'ın haberine göre; ekibinden de ayrılan 30 yaşındaki orta sahanın yeni adresi ise olacak. Tecrübeli orta sahayla görümelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin söz kestiği ve transferin kısa sürede resmiyet kazanacağı belirtildi. Ekici, forması da giymişti.
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