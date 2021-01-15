15 Ocak 2021, Cuma
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Malatya’da Mehmet Ekici sesleri!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Mehmet Ekici'ye talip oldu. Hannover’den ayrılan 30 yaşındaki yıldızla söz kesen Malatya, kısa sürede imzayı da attıracak.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süredir Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici, Süper Lig'e dönüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Alman ekibinden de ayrılan 30 yaşındaki orta sahanın yeni adresi ise Yeni Malatyaspor olacak. Tecrübeli orta sahayla görümelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin söz kestiği ve transferin kısa sürede resmiyet kazanacağı belirtildi. Ekici, Trabzonspor forması da giymişti.
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