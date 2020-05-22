Kulüpler belli oldu

Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek, "Bizimle birlikte G.Birliği, Kasımpaşa, Konya, Y. Malatya, Ç. Rize, A.Gücü ve Kayseri bu sezon küme düşme olmaması için TFF'ye başvuruda bulundu" dedi.

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YeniMalatya Başkanı Adil Gevrek, "Bizimle birlikte G.Birliği, Kasımpaşa, Konya, Y. Malatya, Ç. Rize, A.Gücü ve Kayseri bu sezon küme düşme olmaması için TFF'ye başvuruda bulundu. 3-4 takım da bu öneriyi destekliyor. Bu sezonki düşüş normal bir sezondaki düşüş gibi olmayacak" diye konuştu.