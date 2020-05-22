22 Mayıs 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Kulüpler belli oldu

Kulüpler belli oldu
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Başkanı Adil Gevrek, "Bizimle birlikte G.Birliği, Kasımpaşa, Konya, Y. Malatya, Ç. Rize, A.Gücü ve Kayseri bu sezon küme düşme olmaması için TFF'ye başvuruda bulundu" dedi.

Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek, "Bizimle birlikte G.Birliği, Kasımpaşa, Konya, Y. Malatya, Ç. Rize, A.Gücü ve Kayseri bu sezon küme düşme olmaması için TFF'ye başvuruda bulundu. 3-4 takım da bu öneriyi destekliyor. Bu sezonki düşüş normal bir sezondaki düşüş gibi olmayacak" diye konuştu.
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