20 Aralık 2020, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Guido Herrera'nın sözleşmesi feshedildi

Y. Malatyaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.12.2020

ekiplerinden , Arjantinli kaleci 'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

ekiplerinden , sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinki kaleci 'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Malatya ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz ve Tallares Cordoba arasında yapılan müzakereler sonucunda profesyonel futbolcumuz Guido Gabriel Herrera'nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Tallares Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Çakar: haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Malatya Kasımpaşa'ya geçit vermedi Malatya Kasımpaşa'ya geçit vermedi
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor'dan Tetteh açıklaması! Kasımpaşa maçında... Yeni Malatyaspor'dan Tetteh açıklaması! Kasımpaşa maçında...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör