Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Guido Herrera'nın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Arjantinli kaleci Guido Herrera'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinki kaleci Guido Herrera'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Malatya ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz ve Tallares Cordoba arasında yapılan müzakereler sonucunda profesyonel futbolcumuz Guido Gabriel Herrera'nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Tallares Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verdi.

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