Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı Adem Büyük'ün penaltıdan attığı 2 golle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini Adem Büyük'ün 45+4 ve 56. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 19'a yükselterek 6. sırada yer aldı. 18 puanda kalan Kasımpaşa ise 10. sırada kendine yer buldu.

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