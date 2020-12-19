19 Aralık 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 2-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Malatya Kasımpaşa'ya geçit vermedi
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında , sahasında 'yı Adem Büyük'ün penaltıdan attığı 2 golle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'in 13. haftasında ile , Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini Adem Büyük'ün 45+4 ve 56. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 19'a yükselterek 6. sırada yer aldı. 18 puanda kalan Kasımpaşa ise 10. sırada kendine yer buldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI
Hatayspor İzmir'de kazandı! Hatayspor İzmir'de kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör