Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Lopes, Fabiano, Mustafa, Ayman Mohamed, Murawski, Kubilay, Diskerud, Sacko, Rodallega, Mesanovic

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Acquah, Adem, Tetteh

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