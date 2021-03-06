06 Mart 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 28. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Lopes, Fabiano, Mustafa, Ayman Mohamed, Murawski, Kubilay, Diskerud, Sacko, Rodallega, Mesanovic

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Acquah, Adem, Tetteh

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Günün bombasını böyle patlattı! Kulüpler ayağa kalktı Günün bombasını böyle patlattı! Kulüpler ayağa kalktı
29. haftayı yönetecek hakemler belli oldu 29. haftayı yönetecek hakemler belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ