18 Aralık 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'dan Tetteh açıklaması! Kasımpaşa maçında...

Yeni Malatyaspor'dan Tetteh açıklaması! Kasımpaşa maçında...
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

ekibi , Fenerbahçe maçının ardından çıkışını sürdürmek istiyor. maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da sahada olamayacak.

ekibi çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde 16 puanı bulunan yönetimindeki Yeni Malatyaspor'da cumartesi günü 16.00'da oynanacak olan maçı öncesinde moraller yerinde. Sarı-kırmızılı ekipte sadece golcü futbolcu 'in eksikliği yaşanacak. Tetteh eşinin rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Benjamin Tetteh, eşinin doğum esnasında ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle izin alarak ülkesine gitmiş olduğundan ligin 13. haftasında sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer alamayacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. Ganalı futbolcunun, ligin 14. haftasında oynanacak Alanyaspor maçına yetişeceği de belirtildi.

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