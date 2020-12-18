Yeni Malatyaspor'dan Tetteh açıklaması! Kasımpaşa maçında...

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh sahada olamayacak.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde 16 puanı bulunan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor'da cumartesi günü 16.00'da oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesinde moraller yerinde. Sarı-kırmızılı ekipte sadece golcü futbolcu Benjamin Tetteh'in eksikliği yaşanacak. Tetteh eşinin rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Benjamin Tetteh, eşinin doğum esnasında ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle izin alarak ülkesine gitmiş olduğundan ligin 13. haftasında sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer alamayacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. Ganalı futbolcunun, ligin 14. haftasında oynanacak Alanyaspor maçına yetişeceği de belirtildi.

Futbolcumuz Benjamin Tetteh, özel ailevi nedenlerden dolayı izin alarak ülkesine gitmiş olduğundan ligin 13. haftasında sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer alamayacaktır.



Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/eJGQVInzMN — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) December 18, 2020

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