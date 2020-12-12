12 Aralık 2020, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Hamza Hamzaoğlu konuştu: Net bir skorla iyi bir galibiyet aldık

Hamza Hamzaoğlu: Net bir skorla iyi bir galibiyet aldık
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

Teknik Direktörü , galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Güzel bir oyundu, keyifli bir akşam. Net bir skorla iyi bir galibiyet aldık. Kolay değil deplasmanda bu oyunu oynamak" ifadelerini kullandı.

'in 12. haftasında deplasmanda 'yi 3-0 mağlup eden 'un teknik direktörü , iyi bir oyunla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, tarih sayfalarında keyifle hatırlayacakları bir gün yaşadıklarını belirtti.

Bu galibiyeti unutup ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğinin önemini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bu maç bizi hedeflerimizden koparmamalı. Güzel bir oyun oldu, keyifli bir akşam yaşadık. Net bir skorla iyi bir galibiyet elde ettik. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda böyle oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maçtan önce yaptıkları analizlerle rakiplerinin zaaflarını tespit ettiklerini ve bunu güzel bir şekilde uyguladıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'yi şu planla yenersiniz gibi bir şey söylemek mümkün değil, benim haddime de değil ama rakibimizi iyi çalıştık. Galibiyete Fenerbahçe üzerinden değil de bizim takımımız üzerinden bakmak önemli. Takım bütünlüğümüzü koruduk." değerlendirmesinde bulundu.



Kaynak: AA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Adil Gevrek: Güzel oyun ve 3 golle, 3 puanı aldık Adil Gevrek: Güzel oyun ve 3 golle, 3 puanı aldık
F.Bahçe evinde yıkıldı! Kadıköy'de kabus sürüyor F.Bahçe evinde yıkıldı! Kadıköy'de kabus sürüyor
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör