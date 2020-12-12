Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Adil Gevrek konuştu: Güzel oyun ve 3 golle, 3 puanı aldık
Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, çıklamalarda bulundu. Gevrek, "Çok güzel bir oyun ve 3 golle, 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Geçen hafta Başakşehir ile oynayıp, berabere kalmıştık. Takımımız her geçen gün üstüne koyarak yukarı çıkıyor. İnanıyoruz ki bundan sonra daha da iyi olacağız" dedi.
Süper Lig'in 12'nci haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Futbolcularını tebrik ederek konuşmasına başlayan Adil Gevrek, "Çok güzel bir oyun ve 3 golle, 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Geçen hafta Başakşehir ile oynayıp, berabere kalmıştık. Takımımız her geçen gün üstüne koyarak yukarı çıkıyor. İnanıyoruz ki bundan sonra daha da iyi olacağız. Kolay bir maç değildi. Fenerbahçe gibi bir takımla, İstanbul'da oynuyorsun. Burada önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ben futbolcu kardeşlerimi, teknik heyeti, herkesi tebrik ediyorum. Bu galibiyet geride kaldı, önümüzdeki maçlara bakacağız. Ama önemli bir galibiyet aldığımızı söylemek istiyorum" diye konuştu.
"TAKIM HALİNDE ÇOK İYİYDİK"
Umut Bulut'un ligde en fazla forma giyen 3 isimden biri olduğunu hatırlatan Gevrek, "Umut bugün müthiş mücadele etti ama bugün bütün takımın iyi mücadelesi vardı. Takım halinde çok iyiydik. Umut Bulut'ta Süper Lig'de en çok maça çıkan 3 oyuncudan birisi. Müthiş bir performans gösterdi. Ama sadece Umut değil, bütün takımın performansı bizi mutlu etti. Hem burada 3 puan hem farklı galibiyet hem de takımın her geçen gün bir arada oynayarak uyum sağladığını gördük. Bu da bize ilerisi için ciddi anlamda umut verdi. Buradaki 3 puan çok önemli ama gelecek için de iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. İnşallah daha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
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