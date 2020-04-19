19 Nisan 2020, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Karaman takipte

Karaman takipte
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

, futbolcularına verdiği antrenman programını takip ediyor.

Yeni Malatyaspor , futbolcularına verdiği antrenman programını takip ediyor. Telekonferansla yapılan idmanları izleyen Karaman'ın oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu belirtildi. Tecrübeli hoca, "Bir an önce futbola dönmek istiyoruz" dedi.
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