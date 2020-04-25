25 Nisan 2020, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Bifouma’dan ilginç maske

Bifouma’dan ilginç maske
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Yeni Malatyaspor'un Kongolu oyuncusu Bifouma, koronavirüs salgınından korunmak için taktığı ilginç maskeyi hesabından paylaştı.

Yeni Malatyaspor'un Kongolu oyuncusu Bifouma, koronavirüs salgınından korunmak için taktığı ilginç maskeyi hesabından paylaştı. Salgından nasıl korunduğunu anlatan ve görmeye alışkın olmadığımız bir maskeyle paylaşım yapan yıldız oyuncu, hazırlıklarını bireysel olarak Ankara'da sürdürüyor. Bifouma'nın seyahat yasağının kalkmasını ardından Malatya'ya geleceği belirtildi.+

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