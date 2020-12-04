04 Aralık 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'dan corona virüsü açıklaması! 3 yardımcı antrenör pozitif

Yeni Malatyaspor'dan corona açıklaması! 3 pozitif vaka
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

'in 11. haftasında 'i konuk edecek olan 'da futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına uygulanan Covid 19 testlerinde 3 yardımcı antrenörün sonucu pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik heyetimizden 3 yardımcı antrenörümüzün testi pozitif sonuçlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan yardımcı antrenörlerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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