Gaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın son dakikalarda attığı golle 2-2 sona ererken, ev sahibi takımın yenilmezlik serisi de 9 maça çıktı.
Süper Lig'in 10. hafta maçında Gaziantep FK evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
Gaziantep' adına golleri 19. dakikada Kevin Mirallas ve 74'te Kana-Bıyık kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 49. dakikada Adem Büyük ve 90+5'te Topalli'den geldi.
Mücadelede 48. dakikada Gaziantep FK adına Oğuz Ceylan, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 15'ye yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 12 puan ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Oğuz Ceylan'ın kafa ile ceza sahası içerine gönderdiği topu Mirallas kafa ile tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-0
22. dakikada Yeni Malatyaspor'da Hafez'in kullandığı tehlikeli köşe vuruşunu ön direkte Oğuz Ceylan uzaklaştırdı.
27. dakikada bir anda Malatya kalecisi Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mirallas'ın vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.
35. dakikada Yeni Malatya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, kaleci Günay topu kurtardı.
48. dakikada Oğuz Ceylan yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
49. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında kalecinin önde olduğunu gören Adem'in aşırtma vuruşu direğe çarpıp ağlara gitti. 1-1
61. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışından tehlikeli ve sert şutunu kaleci Günay kornere çeldi.
72. dakikada Kerim Hafez'in ceza sahası içerisinden çektiği sert şut üstten auta gitti.
74. dakikada kullanılan serbest vuruşta Djilobodji'nin kafayla indirdiği topa dokunarak filelere gönderen Kana-Bıyık ev sahibini takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1
90+4 dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya Semih kafayı vurdu, ardından seken topu Topalli tamamlayarak skoru eşitledi. 2-2
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