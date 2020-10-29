29 Ekim 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

yeni Malatyaspor'da 2 corona virüsü vakası!

Süper Lig ekibinde 2 corona vakası!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

ekiplerinden BtcTurk , 2 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza, Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."

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