02 Nisan 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Eren: Virüs bitsin gerisi mühim değil

Eren: Virüs bitsin gerisi mühim değil
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

'un tecrübeli golcüsü Eren Tozlu, koronavirüs nedeniyle herkesin planlarının bozulduğunu ancak formda kalabilmek için bireysel çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

'un tecrübeli golcüsü Eren Tozlu, koronavirüs nedeniyle herkesin planlarının bozulduğunu ancak formda kalabilmek için bireysel çalışmalara devam ettiklerini açıkladı. Başarılı futbolcu, "Şu an hepimiz çalışıyoruz. Zaman zaman tesiste çalışma fırsatımız da oluyor. Tabi bu çalışma takımla yapılan çalışma gibi olamaz. Bu çalışmalar daha ziyade formda kalabilmek için. Hepimizin tek düşüncesi ve temennisi bu süreç düzelsin de gerisi önemli değil" açıklamasını yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Sonu aydınlık Sonu aydınlık
Malatya’da vardiya dönemi Malatya’da vardiya dönemi
Malatyasporlu futbolcular evlerinde kondisyon depoluyor Malatyasporlu futbolcular evlerinde kondisyon depoluyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör