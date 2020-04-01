01 Nisan 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Sonu aydınlık

Sonu aydınlık
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Malatyalı , “Herkes içini ferah tutsun ve inancımızı güçlendirelim. Bu yolun sonu aydınlık” dedi.

'un sol beki , koronavirüs salgınının bir an önce bitmesini temenni ediyor. Bütün planların altüst olduğunu belirten Sakıb, "Herkesin yarınlara dönük ne planları, ne beklentileri vardı. Ama şimdi evimizde oturuyoruz. Buna da şükür evimizde ailemizleyiz ve sağlığımız yerinde. Olaya bu tarafından da bakmak lazım. Herkes içini ferah tutsun ve güzel şeyler olacağına dair inancını güçlendirsin. İnanıyorum ki yolun sonu aydınlık. konuşulacak bir süreç değil. Zaman neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.
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