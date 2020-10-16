Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada testi pozitif çıkan oyuncuların karantinaya girdikleri belirtildi.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış, 4 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir." denildi.
Bu arada, futbolculardan Jody Lukoki ve Youssouf Ndayishimiye'nin ülkelerinin milli takımlarında yaşamış oldukları sakatlıktan dolayı Konyaspor maçı kadrosuna alınmadıkları, bu 2 futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
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