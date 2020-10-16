16 Ekim 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibinde 4 corona vakası! Resmen açıklandı
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 16.10.2020

ekiplerinden BtcTurk , 4 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada testi pozitif çıkan oyuncuların karantinaya girdikleri belirtildi.

takımlarından 'da 4 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış, 4 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir." denildi.

Bu arada, futbolculardan Jody Lukoki ve Youssouf Ndayishimiye'nin ülkelerinin milli takımlarında yaşamış oldukları sakatlıktan dolayı Konyaspor maçı kadrosuna alınmadıkları, bu 2 futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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