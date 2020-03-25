Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar devam ediyor
Süper Lig takımları futbola verilen Coronavirüs arasında bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor'da futbolcuların günlük bireysel antrenmanlarını sürdürdükleri ifade edildi.
Hiç bir futbolcusuna ülkesine dönüş izni vermeyen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın belirlediği program doğrultusunda futbolcuların evlerinde antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi. Hayatın durduğu Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Yeni Malatyaspor Kulübü'nde de henüz öngörülür bir programın olmadığı kaydedildi.
Sportif Direktör Ravcı'nın dayısı vefat etti
Bu arada sarı kırmızılı kulüpte Sportif Direktör Ali Ravcı' nın dayısının vefat ettiği öğrenildi. Ravcı'nın virüs önlemleri çerçevesinde taziyeleri telefonla kabul ettiği belirtildi.
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