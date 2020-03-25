25 Mart 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar devam ediyor

Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar devam ediyor
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

takımları futbola verilen Coronavirüs arasında bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. 'da futbolcuların günlük bireysel antrenmanlarını sürdürdükleri ifade edildi.

Hiç bir futbolcusuna ülkesine dönüş izni vermeyen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın belirlediği program doğrultusunda futbolcuların evlerinde antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi. Hayatın durduğu 'de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Kulübü'nde de henüz öngörülür bir programın olmadığı kaydedildi.

Sportif Direktör Ravcı'nın dayısı vefat etti

Bu arada sarı kırmızılı kulüpte Ali Ravcı' nın dayısının vefat ettiği öğrenildi. Ravcı'nın virüs önlemleri çerçevesinde taziyeleri telefonla kabul ettiği belirtildi.

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