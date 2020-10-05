05 Ekim 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Olcay Şahan Yeni Malatyaspor'da

Olcay Şahan yeni takımıyla imzaladı
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

ekiplerinden BtcTurk , son olarak forması giyen 'ı kadrosuna kattı.

Kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren , 'da forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Olcay Şahan ile anlaşmıştır. Olcay Şahan'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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