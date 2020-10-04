04 Ekim 2020, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Ertaç Özbir Yeni Malatyaspor'da!

Ertaç Özbir Yeni Malatyaspor'da!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

Sezona birbirinden değerli transferle giren 'dan son olarak kaleci hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar ile sözleşme imzaladı.

'in ilk 4 haftasında 4 puan toplayan , döneminin bitmesine saatler kala önemli bir kaleci takviyesi yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, 'nden kaleci 'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

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