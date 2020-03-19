19 Mart 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyasporlu Farnolle: Korkuyorum

Yeni Malatyasporlu Farnolle: Korkuyorum
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

BtcTurk ’un file bekçisi Fabien Farnolle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüse yakalanmaktan çok korktuğunu söyledi.

'un kalecisi FabienFarnolle, sosyal medya hesabından korona virüsü ile ilgili bir açıklama yaptı. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün kendilerini korkuttuğunu ve biran önce evlerine gitmek istediklerini söyleyen Farnolle, "Burada durarak birbirimiz için büyük riskler alıyoruz. Sürekli bir yolculuk yapıyoruz. Havaalanlarından otellerine kadar bir yerden bir yere gidiyoruz. Niye bizler, ailelerimizin yanında duramıyoruz. Hepimiz birbirimiz için çok büyük bir risk taşıyoruz. Her şey kapanıyor ama sadece biz risk almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Farnolle 'ye çağrıda bulunarak ligleri ertelemesi uyarısında bulundu.

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