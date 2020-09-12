12 Eylül 2020, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Hamza Hamzaoğlu: Karagümrük galibiyeti hak etti

Karagümrük galibiyeti hak etti
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

Teknik Direktörü , 3-0 kaybettikleri maçının ardından düzenlediği basın toplantısında “Bugün ilk maçımızı oynadık. Kazanıp başlamak istedik ama Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum." dedi.

'in ilk haftasında ligin yeni ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılan 'da Teknik Direktör , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Hamzaoğlu, "Bugün ilk maçımızı oynadık. Kazanıp başlamak istedik ama Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Erken bir gol yiyerek başladık maça. İlk yarıda golü çıkardığımız zaman oyun olarak takımım iyi bir duruş gösterdi. Pozisyonlar da yakaladık ama atamadık. İkinci yarıda rüzgarla birlikte eşitliği buluruz diye düşünürken kontradan ikinci golü yedik. Risk almaya başlayınca üçüncü gol geldi. Pozisyonları değerlendiremedik. Eksiklerimizi görme açısından iyi oldu. Kaybettiğimiz bu maçtan neler kazanabiliriz buna bakacağız ve önümüzdeki haftalara nasıl hazırlanacağımıza bakacağız" açıklamasını yaptı.

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