Hamza Hamzaoğlu: Karagümrük galibiyeti hak etti
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-0 kaybettikleri Karagümrük maçının ardından düzenlediği basın toplantısında “Bugün ilk maçımızı oynadık. Kazanıp başlamak istedik ama Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum." dedi.
Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Hamzaoğlu, "Bugün ilk maçımızı oynadık. Kazanıp başlamak istedik ama Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Erken bir gol yiyerek başladık maça. İlk yarıda golü çıkardığımız zaman oyun olarak takımım iyi bir duruş gösterdi. Pozisyonlar da yakaladık ama atamadık. İkinci yarıda rüzgarla birlikte eşitliği buluruz diye düşünürken kontradan ikinci golü yedik. Risk almaya başlayınca üçüncü gol geldi. Pozisyonları değerlendiremedik. Eksiklerimizi görme açısından iyi oldu. Kaybettiğimiz bu maçtan neler kazanabiliriz buna bakacağız ve önümüzdeki haftalara nasıl hazırlanacağımıza bakacağız" açıklamasını yaptı.
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