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Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK | CANLI

Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK | CANLI
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. hafta karşılaşmasında sahasında FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları aspor.com.tr'de...

'in 31. haftasında ile FK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Fofana, Mustafa, Zuqui, Acquah, Adem, Tetteh.

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosça, Morais, Sousa, Rashid, Vetrih, Maxim, Kenan, Muhammet.


YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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