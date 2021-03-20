20 Mart 2021, Cumartesi
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Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları aspor.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Fofana, Mustafa, Zuqui, Acquah, Adem, Tetteh.
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosça, Morais, Sousa, Rashid, Vetrih, Maxim, Kenan, Muhammet.
YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
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