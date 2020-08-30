30 Ağustos 2020, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Christian Cueva ile resmi sözleşme imzaladı

Malatya Cueva ile imzaladı
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

ekiplerinden , Perulu futbolcu ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

çalışmalarını sürdüren , Peru Milli Takımı formasını da giyen Christian Gueva ile anlaşmaya vardı. Santos'dan transfer edilen Cueva, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalanan başarılı orta sahanın daha sonra takımının kampına katılmak için 'ya hareket etti. Yeni Malatyaspor yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Peru da forma giyen orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.

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