13 Ağustos 2020, Perşembe
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Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Jody Lukoki kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Btc Türk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Jody Lukoki'nin kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Jody Lukoki kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Btc Türk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Jody Lukoki hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Futbolcunun yaşamı, kariyeri ve özellikleri merak ediliyor.
JODY LUKOKI KİMDİR?
Jody Lukoki 15 Kasım 1992 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyetinde dünyaya gelmiştir. Ajax'ın alt yapısında futbola başlamıştır 2013-2014 sezonunda A takıma yükselmiştir. 1 Milyon Euro bedelle SC Cambuur'a kiralık gitmiştir. Son olarak Ludogorets forması giyen Jody Lukoki sağ kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 23 maçta 9 gol atmış ve 1 asist yapmıştır.
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