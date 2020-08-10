10 Ağustos 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'a Tangocu sağ bek

Yeni Malatya'ya Tangocu sağ bek
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

'nin kararıyla ligde kalan , transferde gözünü Güney Amerika'ya çevirdi. Brezilya'da Santos'tan Cueva'yla görüşmelerin sürdüren sarı-kırmızılıların, Arjantin'de Süper Lig ekibi Tallares'te oynayan Godoy'la da el sıkıştığı öğrenildi.

'nin kararıyla ligde kalan , transferde gözünü Güney Amerika'ya çevirdi. Brezilya'da Santos'tan Cueva'yla görüşmelerin sürdüren sarı-kırmızılıların, Arjantin'de Süper Lig ekibi Tallares'te oynayan Godoy'la da el sıkıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki sağ beki kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Malatya temsilcisinin, kulübüyle de aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi. Godoy, bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.
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