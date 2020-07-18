18 Temmuz 2020, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor Ç.Rizespor maçına hazır!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak olan son antrenmanını gerçekleştirerek Rize'ye hareket etti. Geride kalan 33 hafta sonunda herr iki takımda 32 puan topladı.

BtcTurk , Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Yenilenme ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan Malatya temsilcisi, maçın oynanacağı Rize'ye hareket etti.

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