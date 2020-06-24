24 Haziran 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da hedef en az 9 puan

Yeni Malatyaspor'da hedef en az 9 puan
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

'de kalan 6 maçının 3’ünü sahasında oynayacak olan 28 puanlı , en az 9 puan daha toplayarak korkulu rüya görmek istemiyor.

korona virüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen sahasında oynayacağı müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor. Geçen hafta sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden temsilcisinde gözler bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Ligde kalma mücadelesinde önünde bulunan 3 haftalık periyodu yenilgisiz geçmek isteyen Malatya ekibi, bu maçlardan ilki olan Fenerbahçe müsabakasında sahadan puansız ayrılmak istemiyor.

Sarı-kırmızılı takım kalan 6 haftalık maratonda 3 iç saha, 3 de deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi sahasında Gençlerbirliği, Beşiktaş ve ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, ile kritik 90 dakikalara çıkacak.
Yeni Malatyaspor, 'de geride kalan 28 haftanın ardından topladığı 28 puanla 14. sırada yer alıyor.

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