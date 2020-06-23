23 Haziran 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor’da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi

Malatyaspor’da gözler F.Bahçe maçına çevrildi
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.06.2020

ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

12 hafta aradan sonra galip gelerek taraftarının yüzünü güldüren sarı-kırmızılılar çıkışını cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçında da sürdürmek istiyor. yönetiminde ilk galibiyetini alan ve puan sırlamasında tehlikeli bölgeden uzaklaşan Malatya temsilcisi şimdi de gözünü Fenerbahçe maçına çevirdi. Sakatlığı süren ve Bifouma'nın da iyileşmesiyle eksik oyuncusu kalmayan boyu kısalan ligde korkulu rüya görmek istemiyor.

galibiyetiyle puanını 38'e yükselten sarı-kırmızılılar, 27 Haziran Cumartesi günü 18.30'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Malatyaspor rakibine şans tanımadı Malatyaspor rakibine şans tanımadı
Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı
Şehre borcumuz var "Şehre borcumuz var"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör