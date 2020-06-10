Malatyaspor hazır kıta

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışan Doğu ekibi tam kadro sahada yer aldı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışan Doğu ekibi tam kadro sahada yer aldı. İdman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Karaman, "Kasımpaşa maçıyla sizden güzel bir seri bekliyorum. Bu takım ligde kalacak" dedi.

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