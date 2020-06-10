10 Haziran 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor hazır kıta

Malatyaspor hazır kıta
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde çalışan Doğu ekibi tam kadro sahada yer aldı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde çalışan Doğu ekibi tam kadro sahada yer aldı. İdman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Karaman, "Kasımpaşa maçıyla sizden güzel bir seri bekliyorum. Bu takım ligde kalacak" dedi.

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