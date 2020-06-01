Yeni Malatya'dan müjde

Malatya temsilcisinde daha önce açıklanan 5 Covid-19 vakasına yapılan ikinci testler negatif olarak çıktı.

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YeniMalatyaspor'da 28 Mayıs'ta yapılan resmi açıklamada, toplam 5 futbolcu ve 1 kulüp çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından derinden sarsılan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. 5 yeni tip corona virüsü (Covid-19) pozitif vakanın ikinci testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha test yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Pozitif vakalarımızın iki testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. 22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda takımımız gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.