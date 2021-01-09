09 Ocak 2021, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kayserispor'dan kritik 3 puan!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

'in 18. haftasında Hes Kablo sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

'in 18. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Maçı sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Kaya (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 16 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Alibec'e Yeni Malatyaspor'lu futbolcu Semih Kaya faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Alibec'in penaltı atışını kaleci kurtardı. Ardından savunma topu kornere çeldi.

9'uncu dakikada Campanharo'nun kullandığı korner atışında Semih Kaya ters vuruş yaparak, kendi kalesine gol attı: 1-0.

20'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan 'ın kaleye çektiği şutu kaleci Doğan kornere çeldi.

22'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Alibec ceza sahasına yaklaşarak pasını 'e verdi. Kvrzic'in çektiği şutu kaleci Ertaç kurtardı.

23'üncü dakikada ceza sahası dışında Alibec'in kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç kurtardı.

40'ıncı dakikada 'ın Kayserispor yarı sahasında kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Semih Kaya'nın vuruşu direkten döndü. Dönen topu Kayserispor savunması kornere yolladı.

61'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed Ildız'ın çektiği şutu kaleci Doğan kurtardı.

62'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içine ortasını kaleci Doğan çeldi. Ardından topla buluşan Ndayeshimiye'nin şutu auta gitti.

90'ıncı dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın kaleye çektiği şutu kaleci Doğan kornere çeldi.

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