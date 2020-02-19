Yeni Malatyaspor’un forveti Kjartansson: Ben de kendimi göstermek istiyorum
Yeni Malatyaspor’un İzlandalı forveti Vidar Örn Kjartansson, Galatasaray maçında iyi futbol oynadıklarını belirterek, “Galatasaray karşısında iyi sonuç alamadık ama iyi futbol oynadık. Bu haftaki maça umarım mümkün olduğunca çok taraftar gelir. Biz de onlara iyi bir futbol oynayacağımıza söz veriyoruz. Artık ben de kendimi göstermek istiyorum” dedi.
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kjartansson, "Tabi bir adaptasyon süreci yaşadım. Bunu geçmek üzereyim. Buraya gelmeden önce 2 ay resmi maç yapmamıştım. Bu, performansımda biraz etkili oldu ama artık hazırım. Önümüzdeki maçlarda iyi şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'nin iyi bir ligi var ve birçok teknik oyuncu var. Ayrıca atak ve güzel bir futbol oynanıyor. Bu ligde hoşlandığım bir futbol oynanıyor. Artık ben de kendimi göstermek istiyorum" diye konuştu.
"İYİ BİR FUTBOL OYNAYACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ"
Kjartansson, Antalyaspor karşılaşması için, "Umarım mümkün olduğunca çok taraftar gelir. Biz de onlara iyi bir futbol oynayacağımıza söz veriyoruz. Kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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