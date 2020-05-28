28 Mayıs 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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