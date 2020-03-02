02 Mart 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi!
YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

ekiplerinden 'un, 'in ayrılışından sonra ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise 'i göreve getiren yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı. Bunun üzerine arayışını sürdüren sarı siyahlıların temasa geçtiği ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Son olarak 'u çalıştıran Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ve gün içerisinde sözleşme imzalanacağı belirtildi.

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