18 Şubat 2020, Salı

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yazıktır günahtır

Yazıktır günahtır
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

'da, G.Saray maçında penaltılarının verilmemesine tepkiler dinmiyor. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "VAR'a neden gidilmez bunu kim izah edebilir. Yazıktır günahtır" dedi.

'da, G.Saray maçında penaltılarının verilmemesine tepkiler dinmiyor. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "VAR'a neden gidilmez bunu kim izah edebilir. Yazıktır günahtır. Bu kadar da Anadolu takımlarını küçümsemesinler" diye konuştu.
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