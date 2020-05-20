20 Mayıs 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor

YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

ekiplerinden , yeni tip koronavirüs sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, pas ve kondisyon çalışmaları ile tamamlandı. Öte yandan Başkanı Adil Gevrek de hazırlıkları takip etti.

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