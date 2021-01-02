Ankara'da korkutan anlar! Youssouf Ndayishimiye kendini yere bıraktı
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Ankaragücü-Yeni Malatyaspor maçının son düdüğünün ardından flaş bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor'un genç ismi Youssouf Ndayishimiye, saha ortasında rahatsızlık geçirdi ve kendini yere bıraktı.
Süper Lig'in 16. haftasının açılış gününde MKE Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.
Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
Sonrasında ise, Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.
HAMZAOĞLU: BİRAZ DAHA TOPARLANDI
Oyuncuda şiddetli baş ağrısı olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Youssouf biraz daha toparlandı. Tabii hastaneye göndereceğiz detaylı kontroller için. Kafa kafaya çarpışma olduğunu söylemiş bir oyuncu. Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi var. İnşallah ciddi bir şeyi çıkmaz." ifadelerini kullandı.
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