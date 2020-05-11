11 Mayıs 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Y.Malatya sahaya iniyor

Y.Malatya sahaya iniyor
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Hazırlıklarını evde sürdüren Yeni Malatyasporlu futbolcular, bugün Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanıp, antrenman yapacak.

Hazırlıklarını evde sürdüren Yeni Malatyasporlu futbolcular, bugün Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanıp, antrenman yapacak. Çalışmalara Teknik Direktör 'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra idmanlara başlayacağı öğrenildi.
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