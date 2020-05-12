12 Mayıs 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

ekiplerinden , antrenmanlara başladı.

Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evlerinde sürdüren Yeni Malatyasporlu futbolcular, teknik direktör idaresinde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanıp, ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızda teknik heyetimizin de yer aldığı ikinci gruba yapılan koronavirüs testi sonucunda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından kaplanlarımız ilk antrenmanını gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

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