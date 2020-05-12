BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, antrenmanlara başladı.
Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evlerinde sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanıp, ilk antrenmanı gerçekleştirdi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızda teknik heyetimizin de yer aldığı ikinci gruba yapılan koronavirüs testi sonucunda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından kaplanlarımız ilk antrenmanını gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
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