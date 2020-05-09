09 Mayıs 2020, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatya teste başladı

Yeni Malatya teste başladı
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

 Malatyaspor'da teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı.

Malatyaspor'da teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı. Şehirde bulunan isimlerin tamamına test uygulandığı açıklanırken; ayrıca, il dışından gelecek teknik heyet ve bazı futbolculara ise koronavirüs testinin salı günü yapılacağı ifade edildi.

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