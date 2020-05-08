08 Mayıs 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Adil Gevrek: Zamanı hatalı

Adil Gevrek: Zamanı hatalı
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Başkanı Adil Gevrek, lige dönüş kararıyla ilgili, "Biz lig doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor. Futbolcunun konsantre olması kolay görünmüyor. Bu da tatsız sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak" dedi.

Başkanı Adil Gevrek, lige dönüş kararıyla ilgili, "Biz lig doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor. Futbolcunun konsantre olması kolay görünmüyor. Bu da tatsız sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak" dedi.

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