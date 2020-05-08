Adil Gevrek: Zamanı hatalı

Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek, lige dönüş kararıyla ilgili, "Biz lig doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor. Futbolcunun konsantre olması kolay görünmüyor. Bu da tatsız sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak" dedi.

Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek, lige dönüş kararıyla ilgili, "Biz lig doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor. Futbolcunun konsantre olması kolay görünmüyor. Bu da tatsız sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak" dedi.

DİĞER