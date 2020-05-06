06 Mayıs 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Almanya gizliyor

Almanya gizliyor
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Almanya'nın koronavirüs gerçeklerini açıkladı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Almanya'nın koronavirüs gerçeklerini açıkladı. Karaman "Köln'de 2 futbolcuda ve 1 fizyoterapistte koronavirüs çıktı. Oyuncu bunu açıkladı, baskıya uğradı. Kız arkadaşını sınır dışı ediyorlar. Almanya bu konuda çok övülüyor ama gerçekler gizleniyor. Pratikte işin rengi farklı" ifadelerini kullandı.

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