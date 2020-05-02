02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kolay gelmedik
Y.Malatyaspor'un tecrübeli orta sahası Murat Yıldırım, ligde kalacaklarına inandığını kaydederek, camiaya söz verdi.
Y.Malatyaspor'un tecrübeli orta sahası Murat Yıldırım, ligde kalacaklarına inandığını kaydederek, camiaya söz verdi. Sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki kaptanı, "Evet, bu sezon ligin ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşadık. Futbolcular olarak bu düşüşün önüne geçmek için elimizden geleni yaptık, fakat bazen futbolda bu tür süreçler yaşanabiliyor. Bu takım buralara kolay gelmedi. Nerelerden geldik buraya düşünmek lazım. 1. Lig kadrosundan 1- 2 futbolcu kaldık. Ben inanıyorum ki lig başlarsa 2 galibiyet bizi kendimize getirir. Buna göre hareket edelim lütfen. Bu süreçte birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. Bakıldığında gerçekten iyi bir kadromuz var. Fakat bazen olmuyor, şanssızlıklar yakanızı bırakmıyor" ifadelerini kullandı.
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