01 Mayıs 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

''Herkese çok iş düşüyor''

''Herkese çok iş düşüyor''
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

kaptanı Murat Yıldırım, liglerin başlaması halinde hem kendilerine hem hocalara çok iş düşeceğini belirtti.

kaptanı Murat Yıldırım, liglerin başlaması halinde hem kendilerine hem hocalara çok iş düşeceğini belirtti. Yıldırım, "Ligler başlamadan önce bir aya ihtiyaç var. Hem bizlere hem de hocalara bu süreçte çok iş düşüyor. Hem hoca hem de futbolcuların karakteri belli olacak" diye konuştu.

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